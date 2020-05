DECONFINEMENT : La rentrée des écoles et la réouverture de la Mairie sont prévues le 18 mai à Givry.

D'après Juliette Méténier-Dupont, Maire en exercice, ce décalage de quelques jours permettra aux services municipaux et aux enseignantes de recevoir leurs équipements de protection, dont la livraison a pris un peu de retard

Une capacité d'accueil limitée dans les écoles, avec une priorité donnée aux enfants des personnels prioritaires

La décision concernant les écoles a été prise cette semaine par la Mairie et les directrices des écoles maternelles et élémentaires qui, d'après Juliette Méténier-Dupont, « se sont pleinement engagées sur ce chantier délicat et anxiogène. »

Ce délai supplémentaire d'une semaine sera utilisé pour mettre en place les protocoles, quelque fois lourds, regroupés dans un document de 63 pages, que le gouvernement a adressé à chaque commune.

L'ouverture des écoles se fera partiellement, puisque dans un premier temps, seulement 30 enfants sur 200 seront accueillis à l'école primaire. L'école maternelle n'accueillera que des enfants de grande section et seulement 20 d'entre eux (sur un effectif de 34). Les enfants des petites et moyennes sections continueront d'être accueillis au Centre de loisirs, dans le cadre du service minimum d'accueil, mis en place dès la mi-mars.

Cette capacité d'accueil dans les écoles est liée à deux facteurs : le nombre d'enfants par classe, qui ne doit pas excéder 15 et le nombre d'enseignants, déclarés aptes à travailler dans ce contexte de pandémie.

Le 18 mai, la priorité sera donnée aux enfants des parents, dont la profession est estimée prioritaire (soignants et autres professions mobilisées dans le cadre de la pandémie). Mais si l'on en croit les résultats du sondage, qui a été réalisé début mai par la municipalité auprès des parents des 300 élèves concernés, cette limitation de la capacité d'accueil ne devrait pas trop poser de problème. 60% des parents ont en effet déclaré vouloir poursuivre le télé-travail au début du déconfinement.

Ceci étant, Juliette Méténier-Dupont nous a informé « qu'un point serait fait chaque semaine, pour regarder s'il est ou non possible d'augmenter le nombre d'enfants accueillis. »

Au niveau sanitaire, les agents communaux désinfecteront les locaux deux fois par jour (midi et soir) et les écoles seront dotées de savons et gels alcooliques.

A noter aussi qu'il n'y aura pas de transport scolaire, puisque ceux-ci fonctionnent avec le collège, qui restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura pas non plus de garderie les matins et les soirs. Toutes ces informations ont bien sûr été communiquées aux familles via un courrier, que leur a adressé la Mairie.

La Mairie rouvrira ses portes le 18 mai :

La permanence, mise en place au début du confinement, est donc maintenue jusqu'à cette date

Pour mémoire, Info-Chalon.com vous rappelle sa composition :

adresse mail : [email protected]

Surveillance et assistance des aînés de la résidence autonomie : 06.80.32.28.47

Sécurité : 06.70.61.77.44

Voirie - Gestion des risques : 06.45.79.28.72

État Civil – Urgence sociale : 06.30.99.67.84

Temps méridien de restauration scolaire des enfants du personnel soignant autorisé à déposer leurs enfants dans les écoles : 06.77.66.57.45

En dehors de ces cas, aucune demande ne pourra être prise en charge.

Le 18 mai, la Mairie devra probablement,,selon Juliette Méténier-Dupont, aménager ses horaires d'ouverture, pour lui permettre de s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires. Mais à ce jour, ces nouveaux horaires ne sont pas encore définis.