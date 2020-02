Retour sur le pot de départ de François Favre mardi au Grand Chalon

Mardi, en fin de matinée, à l'occasion du départ en retraite de François Favre, directeur général adjoint des services au Grand Chalon, une réception était organisée à l'Hôtel d'agglomération. Plus de détails avec Info Chalon.

Après 38 années de bons et loyaux services dans l'administration territoriale, François Favre, directeur général adjoint des services au Grand Chalon, part en retraite.



Né le 11 octobre 1958, à Cluses (Haute-Savoie), après 19 ans dans l'administration savoyarde, il arrive à la Communauté d'Agglomération Chalon-Val de Bourgogne, le 18 juin 200, en qualité de directeur territorial. En 2009, il participe à la mutualisation des services de la Ville et du Grand Chalon. Lors de sa refonte des organigrammes des deux collectivités, il prend la direction d'une DGA nouvellement créée : la Cohésion sociale. En 2015, il devient directeur adjoint chargé des Solidarités et de la Cohésion sociale avant d'être promu, le 1er décembre 2017, attaché hors classe.



Mardi, à 11 heures 30, au 2ème étage de l'Hôtel d'agglomération, une réception était organisée en son honneur, devant de nombreux élus, collaborateurs et amis.



Tour à tour, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, et Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, ont pris la parole.



Invitant à ses côtés, Guy Peigner, directeur général des services techniques de la communauté urbaine de Besançon, le principal intéressé a pris, à son tour, la parole.



«Un départ c'est bien sur l'occasion de se retourner sur ce qui a été fait et je souhaite vous faire partager quelques observations liées à ma carrière bourguignonne», déclare le directeur adjoint des services au Grand Chalon, parlant de son «sentiment de fierté qui (l')anime en regardant le chemin parcouru collectivement depuis 2001».



«Je ne suis pas bourguignon mais presque et le serai de plus en plus puisque nous avons fait le choix avec ma femme de rester ici les années qui viennent»,précise François Favre.



Il faisait partie des «Anciens», un de ceux qui ont connu l'agglomération à ses débuts et qui l'ont fait grandir. Il sera officiellement retraité le 1er juillet 2020.



Étaient également présents, Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône, Fabienne Saint-Arroman, maire de Saint-Denis-de-Vaux et vice-présidente du Grand Chalon en charge de la Petite enfance, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon chargée des Solidarités, de la Cohésion sociale, de l’Emploi et de la Politique de la Ville, Éric Michoux, maire d'Épervans, Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère, Amelle Deschamps, adjointe au maire en charge des affaires sociales, Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Jacqueline Gaudillière, conseillière municipale déléguée chargée des relations avec les clubs d'Anciens, Emmanuelle Landré, directrice de la Maison des Séniors, Marie-Christine Agacinski, directrice des solidarités et de santé de la Ville de Chalon-sur-Saône, John Guigue, adjoint au maire en charge de la vie dans les quartiers, Paul Thebault, conseiller municipal délégué chargé des délégations de service public, Joël Lefèvre, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la gestion de l'Espace public, Landry Léonard, vice-président du Grand Chalon en charge de l'habitat et de l'innovation environnementale, Frédéric Iacovella, directeur général des services de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon, et Serge Lheureux, secrétaire général de la Ville et responsable du service état civil-population de Chalon-sur-Saône, pour ne citer qu'eux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati