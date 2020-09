L'IUT de Chalon sur Saône affiche + 15 % d'inscriptions en première année

Ce mardi matin, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, a rendu une visite aux étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône, à l'occasion de la rentrée 2020-2021. Plus de détails avec Info Chalon.

Fermé depuis six mois, l'Institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône rouvrait ses portes aux étudiants, ce mardi 8 septembre.



À 9 heures 30, les 28 étudiants en 2ème année de Génie industriel et maintenance (GIM) ont reçu la visite du président du Grand Chalon, Sébastien Martin, à l'occasion de la rentrée.



Le président de la collectivité était notamment accompagné de Sébastien Ragot, vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, et de Gianni Pillon, directeur de l'établissement.



«Le Grand Chalon est un partenaire de l'IUT mais pas un partenaire juste pour regarder mais pour accompagner, pour aider», précise le président du Grand Chalon, pour qui c'est «une grande satisfaction» de voir autant d'étudiants motivés dans cette classe.



«Vous avez raison! Je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez voulu et que vous l'avez choisi! C'est une filière dans laquelle, il y a du boulot et, par les temps qui courent, se positionner sur des filières qui qui débouchent sur des emplois, permettez-moi de vous le dire, c'est un choix plutôt intelligent!», poursuit-il.



Sébastien Martin leur annonce que, «COVID oblige, cette année, il n'y aura pas de soirée étudiante de rentrée».



Le budget prévu initialement pour cette soirée sera «peut-être» alloué à l'offre de places pour des matchs de l'Élan Sportif Chalonnais ou pour des spectacles à l'Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon.



Sébastien Ragot, siégeant au Conseil de l'IUT, est l'interlocuteur privilégié du Grand Chalon avec l'IUT. Le vice-président du Grand Chalon est également enseignant au Conservatoire National des Arts et Métiers et maire de Givry.



L'IUT de Chalon-sur-Saône affiche des effectifs en constante progression, avec 15% de croissance en première année.



Ensuite, Sébastien Martin s'est rendu à l'amphithéâtre de l'IUT où étaient rassemblés les étudiants de 2ème année de Gestion Logistique et Transport (GLT). Là aussi, les effectifs sont en hausse, avec plus de 20% par rapport à l'année dernière, passant de 55 étudiants à 72, comme l'indique le directeur de l'établissement.



Le président du Grand Chalon précise que le seul événement qui n'a pas été annulé, c'est la 3ème édition du Salon Logistic Expo, lequel sera organisé le 27 et 28 novembre, au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône.



«Ce salon qui vous permettra, d'ailleurs, de rencontrer les entreprises du secteur, qui vous permettra aussi, à vous, de vous vendre parce que l'objectif de ce salon, c'est de montrer aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'ateliers de démonstration qui seront organisés, les savoir-faire que vous avez acquis, ici, à des chefs d'entreprise, de voir ce que vous valez et ce que vous savez faire. Je dis "ce que vous valez et ce que vous savez faire" car, mes chers amis, le monde de dehors, c'est loin d'être le monde des Bisounours», prévient le président du Grand Chalon.



Pour les étudiants présents sur le campus de l'IUT, ce matin, le constat est le même : les gestes barrières, l'obligation du port du masque et la distanciation physique pèsent sur cette rentrée.



Au nom de toute l'équipe d'Info Chalon, il ne me reste plus qu'à souhaiter à tous les étudiants de l'IUT de Chalon-sur-Saône, une bonne rentrée et une année pleine de réussite.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati