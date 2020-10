Maëva HUGUENIN qualifiée pour la Coupe de France Minimes

Au lendemain de la qualification de Mathis RAHA pour les "France 1ère Div Séniors", c'est au tour d'une jeune minime du Judo Club Chalonnais de s’octroyer sa qualification pour la Coupe de France.

En effet, la Coupe Bourgogne Franche Comté avait lieu ce dimanche à Besançon et en jeu, pour les finaliste de chaque catégorie, un ticket pour la phase finale qui devrait avoir lieu le 7 novembre prochain en région Parisienne.

Dans la catégorie des -44kg, trois filles du Judo club étaient alignées face à une concurrence bien présente.

Maëva HUGUENIN est devenue championne de Grande Région en alignant les combats, non sans difficultés mais avec une réelle adaptation face aux différentes adversaires qui se présentaient devant elle. On a même failli avoir un doublé dans la catégorie car Sarah PETIT s'est inclinée de justesse en 1/2 finale avant d'aller récolter une belle médaille de Bronze.

Médaille du même métal qui échappe de peu à Rachelle NASR, qui s'incline par décision en place de 3ème. Dans la catégorie des -48kg, Pauline LECUELLE n'a pas hésité à aller "au charbon" et même si cela n'a pas suffit, elle a montré de bonnes attitudes offensives.

Du côté des garçons, Marc DELHUMEAU s'est incliné après avoir gagné son premier combat quand à Tiago VILAS (-50kg), il a su saisir de belles opportunités qui lui ont permis d'avancer dans le tableau avant de s'incliner en 1/4 de finale face au futur vainqueur puis en place de 3ème après avoir dominé le combat. Une 5ème place qui lui a permis d'emmagasiner de la confiance pour la suite de la saison.