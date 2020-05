Amis pêcheurs... ne vous excitez pas !

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

On a tous parmi nos voisins des pêcheurs invétérés, qui piétinent d'impatience, après quasi 2 mois de confinement. L'heure était donc aux préparatifs ce samedi du côté de l'ami Xavier, prêt à sortir le carrosse. Reste qu'entre la déclaration de la Fédération Départementale de pêche annonçant la réouverture de la pêche dès ce lundi... et la déclaration contradictoire du Préfet de Saône et Loire (lire info-chalon.com), le bateau n'aura finalement pas quitté la cour. Il faudra patienter encore quelques jours pour espérer voir une évolution sur l'autorisation préfectorale... y compris pour aller s'amuser en Saône ! Patience... patience !

L.G