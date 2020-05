Le Préfet de Saône et Loire vient contredire la Fédération de Pêche de Saône et Loire

Ce samedi, Jérôme Gutton, Préfet de Saône et Loire a fait un point sur l'état du déconfinement.

Pour nos amis pêcheurs, il faudra encore attendre un peu avant de sortir les cannes et autres lancers. A la question de la réouverture de la pêche dès ce lundi, le Préfet de Saône et Loire s'est voulu beaucoup moins affirmatif que la Fédération de pêche. Donc non, lundi, la pêche ne sera pas autorisée encore en Saône et Loire. Une situation qui devrait pour autant se débloquer en l'espace de quelques jours. Pour autant, la règle du 1 m de distance devrait être renforcée pour les pêcheurs avec "pourquoi pas 10 mètres" n'a pas exclu le représentant de l'Etat.

Laurent Guillaumé

Communiqué de la Fédération de Pêche de Saône et Loire

REPRISE DE L’ACTIVITÉ PÊCHE LE 11 MAI DANS LE DÉPARTEMENT

Suite à l’intervention du 1er ministre et la confirmation du déconfinement progressif à compter du 11 mai, la pêche, pratique sportive individuelle de plein air, redevient possible en France, sous réserve de respecter les règles de distanciation sociale.

Il subsistait dans le département de Saône-et-Loire, un arrêté spécifique qui interdisait la pratique de la pêche pendant la période du confinement. Le travail que nous avons mené en amont, auprès de notre administration de tutelle a permis la levée de cet arrêté.

La pêche sera donc permise dès le lundi matin 11 mai (1er et 2ème catégorie). S’il ne fait aucun doute sur la pêche en rivière, il subsiste encore malheureusement quelques interrogations sur la pêche en lac (voir ci-après).

Il sera aussi nécessaire de respecter certaines règles. La situation sanitaire l’impose.

La pêche des poissons carnassiers sera possible, exception faite du black bass dont la pêche est actuellement fermée (période de reproduction).

Selon une note de Voie Navigable de France, les activités nautiques dont la pêche ( barque, float tube, kayak) seront aussi autorisées sur les voies navigables (Point 5 de la note suivante) : https://www.vnf.fr/vnf/plaisance-et-activites-nautiques-decryptage-dans-le-cadre-du-covid-19/?fbclid=IwAR1Cg0ltw3dm-_4uYJwV07eklbO-amgacMVctAsvFA5z8y3JyJTabVDaxRU

Nous solliciterons néanmoins les services de VNF dès le début de semaine prochaine pour confirmer cette note.

LES CONSIGNES

La situation sanitaire en France et tout particulièrement dans notre département est préoccupante. Il convient donc de rester extrêmement vigilent et prudent dans la pratique de notre activité.

Toutes les techniques seront autorisées dans le respect de la réglementation en vigueur, mais nous vous sollicitons pour :

pratiquer seul et le plus isolément possible ( exception faite de la pêche en famille parent/enfant ),

exception faite de la pêche en famille parent/enfant respecter une distance d’au moins 4 mètres entre chaque pratiquant,

utiliser uniquement son propre matériel,

vous limiter à une personne par embarcation,

porter un masque en cas de rapprochement nécessaire d’une personne à moins de 2 mètres,

jeter vos masques usagés dans une poubelle.

vous munir de gel hydroalcoolique pour le nettoyage régulier des mains,

tousser et d’éternuer dans votre coude.

Chacun doit être vigilant lors de sa pratique de la pêche pour veiller à ce qu’il n’y ait aucun attroupement de pêcheurs. L’installation de campement est prohibée, en particulier pour réserver un poste pour le 11 mai (biwi individuel autorisé à partir du 11 mai sur les parcours de pêche à la carpe de nuit).

LES RESTRICTIONS

LES PARCS ET JARDINS PUBLICS

Notre département reste en rouge. Ainsi, les « parcs et jardins publics » resterons fermés après le 11 mai. Certaines portions de cours d’eau et plans d’eau présents dans ces enceintes resteront donc inaccessibles, y compris pour les pêcheurs. Il est donc possible qu’il existe quelques accès de bord de rivière ou étangs interdits en zone urbaines (principalement).

LES LACS

En marge de l’intervention du premier ministre, le ministre de l’intérieur a précisé que concernant l’accès aux lacs, la règle générale était la fermeture jusqu’au 1er juin. En l’état actuel de nos connaissances, le principe de la fermeture semble posé pour les lacs à vocation touristique disposants de bases de loisirs et de plages, ce qui n’est pas le cas de notre département.

Nous n’avons pas encore eu connaissance de fermeture de site. Ce sujet a déjà été abordé avec notre administration de tutelle qui ne nous a pas précisé d’interdictions (7 mai 2020). Nous restons néanmoins vigilent sur la question et ne manqueront pas de vous informer en cas de fermeture de site. Pour l’heure la pêche en étangs et lacs reste possible.

Nous faisons tout notre possible pour être le plus clair et vous apporter les meilleures informations. La situation est complexe et évolutive et nous communiquerons à nouveau si des évolutions nous sont confirmées par la préfecture du département ou certaines mairies.

Le 11 mai, les magasins d’articles de pêche rouvrent leur porte. N’hésitez pas à retourner dans vos magasins afin de les soutenir pour qu’ils puissent maintenir leur activité économique.

Merci pour votre patience et votre confiance.