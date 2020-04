A Fragnes – La Loyère, des élus renoncent à leurs indemnités au profit du CCAS

Dans cette période de crise les gestes de solidarité se font nombreux. A Fragnes – La Loyère des élus ont souhaité contribuer aussi financièrement à cet élan en reversant leur indemnité au CCAS. Interrogé Alain Gaudray Maire de la commune s’en explique :

« Les conséquences de la crise sanitaire sont nombreuses, directes et indirectes, et vont se faire sentir dans la durée bien après la sortie du confinement. A coté du volet économique qui sera majeur et dont la presse se fait l’écho il est important de rappeler les conséquences sociales, sanitaires dont les premières victimes sont les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables ».

« Ces dernières seront plus nombreuses et leur situation encore plus précaire. Par ce geste de solidarité, des élus de la commune ont souhaité doter le CCAS de moyens supplémentaires pour répondre à ces besoins qui vont fortement augmenter ».

« Ce n’est que par une solidarité globale, par les efforts de chacun d’entre nous que nous pourrons sortir, en limitant les dégâts, de la période difficile que nous vivons et qui ne fait que débuter ».