VISITE D'EMMANUELLE WARGON - La députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier, annonce avec regrets son absence

Madame la Secrétaire d’Etat,

Je n’ai été informée que ce mercredi matin par la préfecture de votre déplacement dans ma circonscription de Saône-et-Loire, à Saint-Germain-du-Plain (71370), prévu demain matin ! Etant retenue à l’Assemblée nationale tard ce mercredi et jeudi par la tenue

de l’Assemblée parlementaire franco-allemande, il ne me sera pas possible d’être présente. J’aurais eu beaucoup de plaisir à vous accompagner lors de cette visite, dans un territoire que je connais bien et auquel je suis très attachée.

Je regrette évidemment la façon dont s’organisent localement ces rencontres et je renouvelle ici ma demande que les députés, en particulier ceux de l’opposition qui n’ont pas souvent l’occasion de recevoir des ministres dans leur circonscription, soient associés

en amont dans une relation de confiance que j’ai toujours manifestée.

Concernant les questions relatives à la protection de l’environnement et les économies d’énergie, sur lesquelles je me suis toujours beaucoup impliquée, j’aurais vraiment apprécié d’être présente, avec ce souci républicain qui est le mien d’accueil des représentants du Gouvernement. La Bresse comporte un nombre élevé d’habitations mal isolées et nous avons un gros travail à faire sur ce point. Sachez par ailleurs, que la Région Bourgogne-Franche-Comté finance une étude en cours sur le projet de parc naturel régional de Bresse. Une association de scientifiques, naturalistes, juristes, s’est constituée. Elle est de très grande qualité et très impliquée, et les élus sont rassemblés autour de cette initiative que j’ai portée. La commune de Saint-Germain-du-Plain présente un patrimoine naturel de la première importance et le maire nouvellement élu comme le précédent, sont sensibilisés à ces questions environnementales et je sais que nous pourrons compter sur cette commune pour nous accompagner dans cette voie.

Le choix du thème de ce déplacement aurait été fait en concertation avec la CAPEB, une organisation patronale de l’artisanat du bâtiment avec laquelle je travaille beaucoup, dans une estime réciproque, en particulier avec les interlocuteurs locaux. Je tenais à vous

le faire savoir. Vous pouvez compter sur mon soutien pour accompagner les actions positives prises au niveau national.

Je vous souhaite un déplacement de qualité et vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire d’Etat, l’expression de ma haute considération et mon souvenir cordial.