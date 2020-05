CONFINEMENT - Le témoignage d'Emmanuelle, fidèle d'info-chalon.com

"je m'appelle Emmanuelle.

J'avais un joli planning, bien rempli, du travail et du jour au lendemain

Tout s'est annulé.

Plus de projet, juste l'attente, la réflexion, allons nous devoir tout arrêter jusqu'en septembre ou voir même Octobre ?

La dernière nouvelle vient d'arriver nous allons reprendre partiellement, les gestes barrières la distanciation nous obligeant à éviter les gestes les ajustements des techniques inhérant à la formation des gestes qui sauvent.

Je suis restée disponible pour le renfort covid avec la Croix-Rouge.

Mon conjoint a continué de travailler pour entretenir les machines distribuant le chaud et le froid qui font tourner les grandes entreprises agro-alimentaires.

Chez nous c'est collège et lycée à domicile, du sport avec ma prof Stéphanie qui ne nous a pas lâchée dès le lundi on était en route pour continuer les exercices sur internet

Le sport nous permet l'évasion et le contact avec l'extérieur.

Le plus compliqué ne pas pouvoir prendre la voiture pour monter dans le Nord voir la famille, qui est un peut partout en France ne plus pouvoir discuter ne serait-ce qu'avec nos voisins de palier est trop dur !!!

Mais l'espoir d'avoir fait ce qu'il fallait pour enrayer cette pandémie,

d'avoir eu du temps pour contempler l'éveil de la nature ce calme; ce ciel bleu;

l'air agréable à respirer même depuis notre balcon nous pousse à être plein d'espoir.

Pourvu que le soleil soit doux cet été

À bientôt pour de nouvelles aventures avec le plateau plage qui va nous manquer cette année sans parler des spectacles et des granges forestiers et bien d'autres aventures à Chalon sur Saône mais ce sera pour plus tard en attendant restons encore patient, respectons les gestes barrières

Soyons a l'écoute des équipes médicales que nous avons applaudi bon retour au travail et bonne " déconfination".

Je debutais mes formations de Sauveteur Secouriste du Travail