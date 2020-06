Le centre de loisirs de Chalon sur Saône rime-t-il encore avec plaisir?

Une maman a souhaité partager son amertume dans le contexte du moment.

J'aimerai connaître les motifs pour lesquels le pôle jeunesse ne présente pas les activités sur le planning de cet été.

On nous demande de réserver le matin ou l'après-midi sans connaitre les activités au préalable, tout en supprimant celles prévues à la journée.

On nous parle de transport indisponible pour les activités en extérieur ;ainsi, tous les enfants et adolescents se retrouveront au pôle jeunesse, au même endroit et en même temps.

Je ne comprends pas du tout cette " organisation " sous couvert du contexte sanitaire actuel.

Et quelle déception pour les enfants et adolescents qui s'inscrivent habituellement en fonction des activités proposées afin de partager des moments de plaisir !

Une maman mécontente