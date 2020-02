Tremblement de terre - Benjamin Griveaux renonce à sa candidature à la ville de Paris

C'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui aura eu raison de la candidature de l'un des plus proches à Emmanuel Macron. L'annonce du retrait a été formulée ce matin même par le candidat en personne.

C'est un vrai temblement de terre qui vient de secouer la "Macronie" ce vendredi matin, jour de la Saint-Valentin. Une vidéo dont on ne sait quasi rien, partagée sur les réseaux sociaux, serait à l'origine de cette décision de retrait de candidature. Une vidéo diffusée ce jeudi et qui met en cause Benjamin Griveaux. Une décision surprenante et rapide au regard de cette diffusion restée dans un microcosme, inconnue du grand public. Ce vendredi matin, le désormais ex-candidat à la mairie de Paris avait convoqué une réunion de crise avec ses plus proches collaborateurs, avant de faire une conférence de presse à 9h. Une annonce à un mois des élections municipales qui plonge le parti de la majorité dans un abysse sans fin.

Laurent Guillaumé