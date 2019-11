Signature d'une convention entre Groupama St-Marcel et le BCSM

Le 8 novembre dernier, le BCSM organisait son assemblée générale ordinaire.

Rassemblant 60% des adhérents, ce sont plus de 80 personnes qui se sont retrouvées à la Salle Gressard pour une AG ordinaire incluant les élections du Conseil d'Administration et du Président pour un mandat de 2 ans.

Les officiels invités ont tous noté la bonne ambiance de l'association en voyant le monde dans la salle. Le BCSM a aussi été félicité notamment par M. Melin (Vice-Présidente du Grand Chalon) pour la bonne tenue des comptes et surtout l'intégration dans le résultat du coup supporté par la commune de St-Marcel pour la mise à disposition des locaux communaux.



Cette AG a aussi été l'occasion pour le club d'officialiser un nouveau partenariat. En fin de réunion, Nadine Michoux Présidente de Groupama St Marcel et Jonathan Souillot Président du BCSM ont signé une convention liant les 2 parties pour un développement commun local. Groupama a eu à coeur de soutenir l'investissement bénévole des membres du BCSM en participant à la fourniture d'un habillage officiel. Groupama participera aussi à soutenir les jeunes de l'école de badminton lors des stages de développement. Pour le club, c'est l'occasion de représenter Groupama St-Marcel par le biais notamment de visuels.

Des valeurs communes et un état d'esprit de confiance avec l'envie d'avancer vont permettre de lancer un partenariat de longue durée !



A noter que le soutien aux bénévoles est soutenu également par une subvention de l'état FDAVA.