Les Judokas du JCSM ont repris les chemins du tatami.

Les judokas n’avaient pas foulé le tatami depuis le 13 mars dernier date à laquelle le club avait décidé de fermer avant le début du confinement. Le Judo Club Saint-Marcel avait entretue l’activité par Visio-conférence pour les plus grands puis les activités avaient reprise sans contact fin juin et début juillet pour toutes les catégories.

Cette fois-ci c’était pour de vrai lors du stage de reprise à la base nautique de BELLECIN au bord du lac de Vouglans.

Une douzaine de judokas SAN MARCIAUX ont pu 5 jours durant enfiler le judogi et pratiquer avec contact, ils ont pu reprendre leur marque avec la pratique du Judo, projeter son partenaire, le contrôler au sol, chuter mais aussi se remettre à niveau physiquement avec différente activité sportive comme la course d’orientation, bike and run, kayak, paddle, footing.

Un protocole sanitaire établie par la fédération française de Judo et validé par le ministère des sports encadre bien sûr la pratique afin de prendre toutes les précautions nécessaires.

C’était une répétition pour les encadrants du JCSM avant la reprise programmé au mardi 1er septembre. Les bénévoles et professeurs vous attendent dès la rentrée scolaire aux horaires d’entrainements habituels afin de fouler le tatami et de procéder aux inscriptions.

Renseignements au bureau du club au 03 85 96 66 77 ou par mail à [email protected] - Site Internet : judo-saintmarcel.fr