Tennis-Club Saint-Rémy :  Léo Dal Piva renforce l’équipe enseignante

La première permanence d’inscriptions pour la saison 2020-2021 a été l’occasion de faire connaissance avec Léo Dal Piva, le nouvel apprenti du Tennis-Club Saint-Rémy.

Après une saison passée au Tennis Club Le Creusot Léo Dal Piva revient dans son club formateur. Il vient d’être embauché dans le cadre d’un emploi en alternance en qualité d’apprenti pour seconder Hervé Hernandez, directeur sportif, et Morgan Chevaux, moniteur du TCSR. Le San-Rémois de 19 ans, actuellement classé 3/6, va préparer en un an son Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (DEJEPS) mention tennis. Deux jours par semaine il sera à Dijon pour se former au métier d’enseignant professionnel de tennis et le reste du temps il encadrera les entrainements jeunes, adultes et compétitions du TCSR.

Encore deux permanences pour s’inscrire

La première séance d’inscription s’est déroulée en ce dernier samedi d’août au chalet du complexe sportif Michael Jeremiasz. Tout au long de la matinée plusieurs dizaines de personnes ont été accueillies par le président Sébastien Pellegry et toute son équipe dans le strict respect des règles sanitaires imposées par le Covid-19.

Deux autres permanences sont encore programmées : mercredi 2 septembre de 17 heures à 20 heures pour les renouvellements d’inscription et samedi 5 septembre de 9 h 30 à 12 heures et de 14h 30 à 17 heures pour les nouvelles inscriptions.