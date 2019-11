Isabelle Laugerette (UIMM) rappelle toute l'importance du digital et du numérique dans l'industrie

A l'occasion des Conext Days organisés par Nicéphore Cité, la Secrétaire Générale de l'UIMM Saône et Loire a rappelé toute l'importance à accorder à la digitalisation de l'industrie.

"Intégrer de nouvelles compétences tout en travaillant avec les compétences actuelles" a rappelé Isabelle Laugerette, Secrétaire Générale de l'UIMM 71. C'était l'occasion pour les filières industrielles et métallurgiques de Saône et Loire de souligner l'importance qu'ils accordent à la numérisation et à la digitalisation de leurs entreprises. "Tout le monde n'est pas au même niveau mais des changements majeurs frappent tous les niveaux de nos entreprises. C'est un vrai travail global qui est à mener alors que tous les dirigeants ne sont pas emparés de la question. Trop d"entreprises traditionnelles n'ont pas intégré le défi numérique qui s'ouvre devant nous".

Isabelle Laugerette n'a pas oublié d'évoquer les questions du recrutement et de l'attraction des territoires face à ce défi du numérique. "La question de la fidélisation de nos salariés est posée. Comment attirer sur les territoires et nos métiers. Aujourd'hui, l'industrie bouge et nous nous battons quotidiennement pour en faire la démonstration". Elle a rappelé les recrutements massifs qui s'opèrent dans l'industrie à l'image du succès de la relation avec Pôle Emploi par l'intermédiaire de la plate-forme Dynamique Métallurgie et ses 5 à 600 emplois proposés en Saône et Loire. "Il y a un vrai travail à faire en terme d'accompagnements afin de rassurer les entreprises sur les défis proposés par le numérique".

Laurent Guillaumé