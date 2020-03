COVID-19 : la Chambre d’Agriculture organise une continuité de service

La crise du Coronavirus touche tous les acteurs économiques et la société dans son ensemble et contraint la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire à une adaptation sans précédent.

Nous nous sommes organisés dès ce lundi matin, pour assurer les services essentiels et maintenir autant que possible une continuité. Elle se traduit par les points suivants :

§ Le site de la Chambre d’Agriculture ferme ses portes au public à compter de ce jour, ainsi que toutes les antennes et les sites expérimentaux (ferme de Jalogny, Vinipôle de Davayé...).

§ Nos équipes répondent par téléphone et par mail aux demandes des agriculteurs (Coordonnées disponibles via le lien http://bit.ly/ContactsCA71 )

§ L’IPG Identification des animaux et le CFE Centre de Formalité des Entreprises traiteront vos demandes à distance.

§ DéclarationsPAC:desdiscussionssontencoursavecleMinistèrepourdéfinirlessuitesdanslecontexte actuel

§ Les formations, réunions, événements techniques sont annulés jusqu’au 3 mai 2020. Cette mesure évoluera en fonction de la situation et des consignes des pouvoirs publics. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure.

§ Nous diffusons très régulièrement des informations sur notre page facebook afin de vous informer en direct et nous répondrons à vos éventuels messages également par ce biais. Les différents moyens d’échanger avec la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire :

Vos conseillers dont les coordonnées sont disponibles via le lien suivant - http://bit.ly/ContactsCA71 Facebook : https://www.facebook.com/chambredagriculture71

Mail général : [email protected] Les élus de la Chambre d’Agriculture restent mobilisés et à la disposition des agriculteurs du département.

Grâce à l’effort et la mobilisation de tous, nous espérons que cette crise sanitaire inédite sera maîtrisée le plus rapidement possible. Nous mettons tout en œuvre de notre côté pour que cette période se déroule au mieux. Les élus et les équipes de la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire