La députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier est venue apporter son soutien à la production de masques de l'association Tremplin

L'association d'insertion Tremplin est située à Pierre de Bresse.

Lundi après-midi, la Députée Cécile Untermaier s’est rendue dans les locaux de l’association d’insertion Tremplin à Pierre-de-Bresse. Cette association permet à des personnes défavorisées à la recherche d’un emploi de bénéficier d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) et d’un accompagnement. En cette période de crise sanitaire, la parlementaire est venue saluer les salariés et la vingtaine de bénévoles qui s’activent chaque jour à la fabrication de masques de protection en tissu. Le Maire de la commune Claudette Jaillet et la Conseillère départementale, Aline Gruet, étaient présentes, le directeur, Jean-Baptiste Bois, étant quant à lui absent pour la bonne cause, car retenu à Dijon pour l’achat de nouvelles machines à coudre.

La couture est l’un des ateliers d’insertion qui fait partie depuis de nombreuses années des activités de l’association. Certains salariés qui sont d’habitude dédiés aux travaux d’entretien d’espaces verts, seront affectés à la fabrication des masques, vendus 4 euros pièce, pour répondre aux nombreuses commandes en cours. Particuliers et collectivités apprécient de trouver localement des solutions pour lutter concrètement contre le Covid-19. Cécile Untermaier est repartie avec sa commande, les couturières lui ayant offert un masque « made in Pierre-de-Bresse » bleu-blanc-rouge, aux couleurs de l’Assemblée Nationale.

Pour toute commande : 06 17 38 36 00