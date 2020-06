Coup de chapeau à Daniele Gianelli, Directeur d'ALCEA FRANCE

Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com

Info-chalon.com a eu à coeur depuis le début de confinement de mettre en avant un certain nombre d'acteurs locaux, notamment en terme d'initiatives dans la catégorie alimentation. C'était oublier bien d'autres initiatives qui ont permis de lutter efficacement contre la propagation du COVID19. Daniele Gianelli, directeur italien du site d'ALCEA France, implanté à Tournus, est de ceux là. L'occasion pour nous de saluer ces jeunes talents, capables en période d'incertitude économique et grave crise sanitaire, de s'interroger et de tout mettre en oeuvre pour adapter son outil de production aux besoins du moment.

L'entreprise spécialisée dans la production de peintures industrielles s'est adaptée à la vitesse de l'éclair, contre vents et marées, suivant à la lettre les recommandations techniques du gouvernement. Un pari avant tout solidaire porté par Daniele Gianelli et les 11 salariés du site de Tournus alors que malgré le confinement, l'usine a continué son activité principale de production industrielle. L'établissement propose à la vente, à des tarifs défiants toute concurrence des solutions hydro-alcoolique et gels pour particuliers, professionnels et collectivité... produits en Saône et Loire par des Saône et Loiriens. Ca valait bien un coup de coeur de notre rédaction !

Laurent Guillaumé

ALCEA France

Z.I. des Joncs

71700 Tournus

Pour les particuliers :

Tél : 03.85.32.35. 38

[email protected]

Pour les professionnels, commerces, collectivité, etc. :

Tél : 03.85.32.35. 30

[email protected]