Réforme du lycée, parents de lycéens, qu'en pensez-vous ?

La FCPE est la première fédération de parents d’élèves de France avec Saône-et-Loire plus de 800 adhérents et 30 Conseil locaux de l'école au lycée. C'est une vaste enquête qui est lancée.

Communiqué de presse

A l’échelle nationale, départementale et locale, nous sommes sollicités par de nombreux parents sur la mise en œuvre de la réforme du lycée, au sujet des programmes, des nouvelles épreuves dites E3C qui font les une de l'actualité ces derniers jours, de la répartition des spécialités...



Notre fédération nationale souhaite recueillir l’avis des parents sur la mise en œuvre de cette réforme dans le lycée de leur enfant. Aussi, nous invitons tous les parents de lycéens et de lycéennes de Saône-et-Loire à s’exprimer en 5 mn en cliquant sur ce lien :



https://docs.google.com/forms/d/1MViV6qhCkgRhzqW1zeiy14HO-8jXPFs8-FqHbLsAqJE/viewform?edit_requested=true



Les avis des parents de Saône-et-Loire nous seront précieux pour nous permettre de les représenter et d'alimenter nos interventions lors de comités de suivi de la réforme à l’échelle locale comme nationale. Ils peuvent aussi nous contacter à l'adresse de courriel suivante : [email protected]



Notre page facebook « FCPE Saône-et-Loire » est à la disposition de tous les parents qui souhaitent s’informer sur ce sujet en particulier et sur l'actualité de l'école en général.