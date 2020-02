Animations famille pour les vacances d’hiver au Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson

Pour les vacances d’hiver (du 22 février au 8 mars 2020), le musée de Préhistoire à Solutré propose un programme d’animations famille. Des activités pour tous les âges, des moments à partager en famille, autour des thématiques chères au Grand Site.

De 3 à 5 ans

P’tit néo - Jeudi 27 février

En famille, à partir de 5 ans

Petit sapiens découvre les Préhistos - Jeudi 5 mars

En famille, à partir de 8 ans

Artiste préhistorique - Mardi 25 février

Petit à petit, l’oiseau fait son nid - Mercredis 26 février et 4 mars

Les oiseaux hivernants - Dimanche 23 février

En famille, à partir de 9 ans

Enquête chez les préhistos - Mardi 3 mars

Bienvenue chez les Préhistos – Exposition prolongée jusqu’au 8 mars 2020

À l’intérieur de la maison de cette famille préhistorique pas comme les autres, n’hésitez pas à fouiller les tiroirs, ouvrir les placards et explorer le moindre recoin. Immergez-vous pour mieux comprendre le mode de vie d’une famille préhistorique et découvrez la Préhistoire plus proche, plus humaine et plus concrète.

Situé au pied même de la Roche de Solutré, le Musée de Préhistoire présente, sur les lieux de leur découverte, les collections d’un des plus riches gisements préhistoriques d’Europe.

Toutes les activités sont sur réservations sur www.rochedesolutre.com

ou par téléphone au 03 85 35 82 81