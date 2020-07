Des températures plus supportables pour cette fin de semaine en Saône et Loire

Pour cette journée de vendredi, le thermomètre devrait baisser de 5°c.

Après une journée très chaude, avec plus de 30°c enregistrés sur le Chalonnais, l'heure est au radoucissement ce vendredi. Le thermomètre devrait baisser d'au minimum de 5°C. Pour ce vendredi et surtout ce week-end, la Saône et Loire s'installera avec des températures de l'ordre de 24 à 25°C... beaucoup plus supportable ! Mais dès la semaine prochaine, ça repart à la hausse.