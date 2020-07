LACS LAIVES - Des jeunes maîtres nageurs déjà bien aguerris à l'exercice

Pas moins de 4 maîtres nageurs se succèdent pour garantir la sécurité du site de Laives.

Deux garçons, Louis et Noé, et deux filles, Elisa et Annaëlle, se succèdent à la sécurité de la plage du lac de Laives. Un travail minutieux malgré leur jeunesse. Surveillance de tous les instants et intervention pour la "bobologie" habituelle, précise Elisa, qui affiche fièrement sa 5e année sur la plage de Laives. Tous sont titulaires du BNSSA et au regard de leur volonté à venir à Laives, c'est que les conditions de travail sont au beau fixe. Dans le cabanon des maîtres nageurs, le bateau permet aux surveillants d'intervenir dans un périmètre bien au-delà du seul secteur de la plage.

L.G