CORONAVIRUS : 189 personnes positives (0,68%) sur 27.654 tests pratiqués en Saône-et-Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire (11/08) :

Du 11 mai au 06 août 2020, 27 654 tests de dépistage Covid19 ont été menés en Saône-et- Loire. 189 personnes ont été testées positives et 1133 identifiées comme cas contact.

Des opérations de dépistages de la Covid-19, gratuites et sans rendez-vous, sont organisées par l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec les villes de Gueugnon et de Montceau-les-Mines, la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et- Loire, la Préfecture, et des laboratoires locaux, les participants devront se munir de leur masque et de leur carte vitale :

– Gueugnon, Rue de la Liberté – Parvis de l’Église – de 8h30 à 12h00, jeudi 20 août 2020, jeudi 27 août 2020 et jeudi 03 septembre 2020 ;

– Montceau-les-Mines, sur le parking de la mairie, samedi 22 août de 8h30 à 12h00.

La circulation du virus s’intensifie, notamment chez les jeunes et dans certaines régions ainsi que dans les métropoles de Paris et Marseille. Les adolescents et jeunes adultes, moins à risque de développer une forme grave de la maladie, peuvent contribuer à diffuser le virus et contaminer leurs proches, parents, grands-parents et les personnes fragiles, pour lesquelles les conséquences peuvent être graves.

Le port du masque est un geste de bon sens dans les lieux bondés et lorsque la distance minimale d’un mètre ne peut être respectée. Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire en appelle à la prudence et au respect des gestes barrières afin de limiter la reprise épidémique. Par la mobilisation de chacun, nous pourrons nous protéger, protéger les autres et surtout les plus fragiles d’entre nous.