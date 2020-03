CORONAVIRUS - Crèches, écoles, collèges, lycées et universités fermés à partir de lundi

C'est l'annonce forte formulée par le Président de la République ce jeudi soir.

Comme il fallait s'y attendre, ce n'était plus qu'une question d'heures. C'est désormais officiel ! Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi soir, la fermeture de tous les lieux susceptibles d'accueillir nos enfants. Toutes les crèches, écoles, collèges, lycées et universités fermeront à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre". C'est dire l'ampleur de l'annonce qui vient d'être formulée par le Président de la République.