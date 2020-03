Sud Poste lance un appel à stopper les achats sur internet

En pleine crise sanitaire, les postiers et postières restent attachés à notre mission de service public, mais la plupart des opérations postales ne sont pas vitales, donc la sécurité des agents et de leurs famille prime ainsi que celle du public.

ARRÊTEZ DE COMMANDER SUR INTERNET S'IL VOUS PLAIT!

En pleine crise sanitaire, les postiers et postières restent attachés à notre mission de service public, mais la plupart des opérations postales ne sont pas vitales, donc la sécurité des agents et de leurs famille prime ainsi que celle du public. Merci de ne pas venir dans les bureaux de poste, de ne pas faire d'envois et surtout d'arrêter vos achats en ligne. La chaine de distribution est complètement KO notamment en raison des gardes d'enfant et de nombreux cas de postiers positifs.