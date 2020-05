Autorisée puis finalement interdite, pas de muguets sur la voie publique ce 1er mai

La Fédération française des artisans fleuristes avait initialement indiqué dans l'après-midi avoir obtenu auprès du Premier ministre l'autorisation de vendre le traditionnel brin porte-bonheur devant les boutiques de fleurs, fermées au public depuis le 17 mars comme la plupart des autres commerces.. finalement il n'en est rien.

Confinement oblige,la vente du muguet est interdite sur la voie publique cette année. Les ventes de muguet chez les 14.000 fleuristes français ne seront possibles vendredi que "sur livraison et en retrait de commande", a indiqué jeudi le gouvernement, soulignant que les règles "qui ont conduit à l'interdiction d'activité de la plupart des commerces" ne "sont pas levées, y compris pour le 1er mai". Un couac qui vient se rajouter à la longue liste depuis plusieurs semaines de gestion de crise. Finalement, l'autorisation accordée aux fleuristes ne l'est plus....