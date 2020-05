DECONFINEMENT - La limite des 100 km va être levée à partir du 2 juin

Le Conseil de Défense se réunissait ce jeudi matin alors que le 1er Ministre doit faire une déclaration à 17 mais déjà les premières annonces ont fuité.

Les cafés et les restaurants vont rouvrir en zones vertes. Pour les zones orange, et donc en Île-de-France notamment, seulement les terrasses pourront rouvrir, il ne sera pas possible de prendre de café ou de manger à l'intérieur des cafés notamment à Paris.

Les parcs et jardins vont rouvrir partout en France, même en zone orange.

La restriction limitant la circulation à 100 km va être supprimée dès le 2 juin