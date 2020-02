Une belle 10e édition de la "Nuit du Bad" à Chalon

ce jeudi soir à la Maison des Sports…

Hier soir, jeudi, à la Maison des Sports de Chalon se déroulait la 10e édition de la « Nuit du Bad » organisée par l’Association Sportive de l’Université de Bourgogne (ASUB Chalon). Soixante-dix étaient venus s’affronter en double filles, double garçons ou double mixtes et tout cela dans la bonne humeur et en musique, sur les sept terrains tracés pour l’occasion. 24 équipes de doubles garçons, 4 équipes filles et 7 équipes mixtes, des étudiants venus de l’IUT de Chalon, Mâcon et du STAPS de Dijon.

Les résultats :

Filles :

1ères : Salomé / Elisa

2èmes : Pantoufles

3èmes : Polymères

Mixtes

1ers : Beaunois

2èmes : Bonbon

3èmes : Elsa / Mathieu

Garçons

1ers : Les Chalumeaux

2èmes : Tiens tiens tiens

3èmes : Win et Tov

Les organisateurs remercient leurs partenaires : Laserbowl, Les 3 brasseurs, American Way et Mégarama.