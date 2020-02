Les basketteuses d'Emiland Gauthey décrochent une place aux Championnats du monde de 3x3 en Inde

Superbe prestation des basketteuses filles du lycée Emiland Gauthey.

De retour du Mans où les deux équipes de basket se sont brillamment qualifiées pour les finales du tournoi. Hauts les cœurs pour la team Emiland Gauthey !

Après une défaite difficile à digérer pour les garçons (14-12 contre Liévin), les filles ont su gérer leurs émotions et gagner avec maîtrise leur rencontre contre Toulouse (16-13). Félicitations aux coachs Justine et Jules qui ont parfaitement dirigé leur équipe; aux deux jeunes officiels Hugo et Emery qui ont validé le niveau national de l’arbitrage. Félicitations aux élèves qui ont porté dignement les couleurs du lycée chalonnais. Un grand merci aux organisateurs pour la réussite de cet événement sportif. Et enfin de sincères remerciements aux clubs (Elan Chalon, Chalon BC et USSR) pour leur précieuse collaboration.

Maintenant place aux Championnats du Monde de 3x3 en Inde pour les filles !!