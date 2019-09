La 63e Edition de la Gordon Benett est passée par le Chalonnais

Vous êtes plusieurs à nous avoir contacté afin de signaler un ballon à hydrogène autour de Chalon Nord, sans savoir finalement de quoi il s'agissait. Pour rappel, il s'agit de la 63e Edition de la célèbre course Gordon-Benett dont la première s'est envolée depuis les Tuileries en 1906. Cette année, 20 équipages ont pris leur envol depuis la Bourgogne-Franche Comté avec rappelons-le, toujours le même challenge : chaque équipage décolle à partir d'un même lieu en emportant la même quantité de gaz. L'équipe dont le ballon a parcouru la plus longue distance à l'issue de l'épreuve — d'une durée moyenne de 3 à 4 jours — est désignée vainqueur de l'épreuve. La manifestation est organisée conjointement par la Fédération Française d'Aérostation et le Cercle Aérostatique de Montbéliard sous l'égide de la Fédération Aéronautique Internationale et de l'Aéroclub de France.

L.G