Une année encore chargée en travaux au Collège Jacques Prévert à Chalon sur Saône

Sylvie Pointurier, Principale de l'établissement a profité d'info-chalon.com pour faire un petit point d'étape en cette veille de rentrée scolaire.

"Oui, la rentrée aura bien lieu à Jacques Prévert !"

Quelque peu amusée par la situation, Sylvie Pointurier, chef d'établissement du Collège Jacques Prévert, tient à rassurer les parents et collégiens que l'établissement est bel et bien opérationnel pour les accueillir, toutes et tous, dès la semaine prochaine. Une rumeur courant dans le quartier, laissait entendre que l'établissement pourrait être fermé. Une rumeur qui évidemment a obligé un certain nombre de parents à décrocher le téléphone pour s'assurer de la rentrée.

14 mois de travaux

C'est une grosse enveloppe de plus de 2, 8 millions d'euros qui est à nouveau injectée sur l'établissement chalonnais. Une annonce formalisée en bonne et due forme par André Accary, Président du Conseil départemental de Saône et Loire à l'occasion de la rentrée à Montchanin. Côté travaux, les entreprises sont à pied d'oeuvre dans la cour de l'établissement pour procéder à la création d'un véritable hall abrité, qui faisait cruellement défaut à l'établissement. "C'est une refonte totale du pôle sciences qui est en cours" précise Sylvie Pointurier, précisant l'arrivée aussi d'un foyer pour les élèves mais aussi une salle d'études et une salle de cours. A noter que les travaux du self et de la salle polyvalente se sont terminés l'année dernière. La question de l'accessibilité sera également résolue à l'horizon de septembre 2020 avec l'installation d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. C'est dire l'ampleur des travaux qui animent cet établissement chalonnais.

Avec 425 élèves, le Collège Jacques Prévert ne connaît pas la crise, sans compter le fait que l'équipe enseignante connait quasiment pas de changements précise la chef d'établissement. A ses cotés, c'est une nouvelle adjointe, Catherine Cloatre, qui exerçait ses fonctions à Lugny, et qui fait son retour sur ses terres chalonnaises.

Rentrée des 6e ce lundi matin à 9 h et jusqu'à 15H30.

Les 5e, 4e et 3e rentrerint le mardi dès 8h. Les 6e profiteront d'ateliers le mardi matin autour de la découverte du CDI, de Radio Prévert ou des tablettes...). Les cours débuteront dès 13H30 pour les 6e.

Laurent Guillaumé