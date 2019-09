Vos moments heureux sur mesure avec «Cavye's Créations»

Un showroom d'une décoratrice événementielle, «Cavye's Créations» est ouvert dans la Rue de la Citadelle, depuis la fin d'août. Plus de détails avec Info Chalon.

Passionnée par l’univers de la décoration et créatrice dans l'âme, Caroline Ménard, 43 ans, «Chalonnaise pure souche» dit-elle en plaisantant «j'ai aussi des origines anglaises», nous avouera-t-elle lors de notre entretien, ex-directrice financière et générale de B&G International, la société de son père, spécialisée dans la distribution de jeux et de jouets basée dans la Zone Sud de Chalon, où elle travaillait depuis 17 ans, décide de vivre de sa passion.



«J'avais envie de m'évader avec l'envie de voler de mes propres ailes. Je fais ce métier par passion», explique-t-elle.



Aussi, elle créée, en 2014, sa société «Cavye's Créations». À ses débuts, elle fait le choix de travailler depuis son domicile. Puis, pendant le 19 août, elle s’installe dans un local commercial Rue de la Citadelle.



Mais, attention, ce n'est pas une boutique, c'est un showroom.



«Cavye's Créations» est destinée à toute personne désirant fêter un événement (anniversaire, baptême, etc) bien que le gros de l'activité de Caroline concerne les mariages.



Les clients prennent rendez-vous pour voir ce Caroline peut leur proposer en fonction de leurs goûts, leurs thèmes et leurs envies. Ils bénéficieront de conseils avisés de la décoratrice, forte de son expérience — plus de 80 gros événements en 6 ans —.



«En général, le premier rendez-vous dure minimum 2 heures. Le temps de tout décortiquer, au niveau de la décoration. Quant au devis, il est réalisé en fonction du travail à effectuer», avertit-elle.



Chez «Cavye's Créations» , il n'y a pas 2 mariages qui se ressemblent.



«Je met un point d'honneur à faire une décoration unique pour chaque mariage. Mon point fort, c'est la personnalisation», précise Caroline, à ce propos.



«Je traite chaque mariage comme si c'était le mien mais avec la vision des clients», rajoute-t-elle, enthousiaste, «l'essentiel, c'est que je m'éclate».



Faire-parts, invitations, menus, marque-places, urnes, décorations de table et de votre salle, la décoration est sur mesure.



«Je travaille avec une fleuriste ainsi qu'un imprimeur établis dans la même rue et je recommande des prestataires avec qui j'ai déjà travaillé, que ce soit des traiteurs, DJs, photographes ou des groupes de musique. Toutefois, les clients restent libres de choisir leurs propres prestataires», dit Caroline, qui ne compte pas ses heures.



Elle démarre la production une fois que la décoration est arrêtée.



Caroline est sur la plateforme Internet obligatoire pour avoir de la visibilité, à savoir www.mariages.net



«C'est plus efficace qu'un salon du mariage», avoue-t-elle même si, à ses débuts, elle allait dans ses mêmes salons, «mais, à côté, je fonctionne aussi bien par le bouche-à-oreille que par recommandation des prestataires.Concernant la location de matériel (vaisselle, mobilier, etc), je travaille avec Atout Réception, à Sevrey».



«J'ai une histoire particulière avec ce quartier (de la Citadelle) car j'ai passé mon enfance ici et une partie de ma scolarité au collège Saint-Dominique, qui se trouve à côté», nous explique la décoratrice qui termine notre entrevue par un mot à l'attention des commerçants de la Citadelle «je tiens à les remercier pour le chaleureux accueil qu'ils m'ont réservé».



Nous lui souhaitons pour l'avenir une pleine réussite et beaucoup de bonheur dans sa vie professionnelle et privée.

Adresse :

Cavye's Créations

18 Rue de la Citadelle

71100 Chalon-sur-Saône

Sur rendez-vous.

Contact :



Tél. 06.62.53.10.22

Adresse éléctronique (e-mail) : contact@cavyescreations.com



Plus d'informations sur www.cavyescreations.com



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati