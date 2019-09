Marché de Chalon : 'La Basse cour' , la viande référence proposée par un producteur local

Producteur de volailles et d'agneaux dans un élevage de pure tradition !

La société ' La Basse-Cour' basée à Cluny 22 rue Lamartine, propose de la viande provenant d'un élevage de qualité. Présente depuis 1998 sur les marchés de Chagny (dimanche), Givry (jeudi) et Autun (vendredi), vous pourrez dorénavant la retrouver sur le marché Place de ville ( le mercredi ) à Chalon-sur-Saône.

Alain et Marie Lucie, les sympathiques commerçants non sédentaires, vous proposent de venir les rencontrer sur leur étal où l'on vous propose aussi toute une autre gamme tels que : Produits du terroir, produits de la ferme, bœuf, charcuterie, découpe, repas traiteurs … et bien d'autres spécialités.

Venez retrouver ces producteurs de volailles et d'agneaux à bord de leur camion situé à hauteur de la chocolaterie Allex tous les mercredis matins.

La société 'La Basse Cour' peut répondre à toute demande dans le cas de manifestations, repas de famille, repas de quartier, anniversaires, soirées... pour cela, vous pouvez les contacter au 06 67 03 25 00.

Publi-information