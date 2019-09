Tournée d’adieux pour les enfants terribles du cirque

Entre rires et émotions, claques de cowboys et prouesses circassiennes, ‘La dernière saison’ du Cirque Plume, est un spectacle complet qui invite sur scène artistes protéiformes et musiciens multi-instrumentistes. L’Espace des Arts devient pendant 6 jours, durant lesquels on joue à guichet fermé, le terrain de jeu de grands enfants du cirque, toujours aussi jeunes et novateurs.