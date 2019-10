Les élèves de seconde Métiers de la relation client d'Emiland Gauthey mobilisés contre les leucodystrophies

Le lundi 14 octobre se tenait partout en France l'édition Nationale de la Dictée annuelle au bénéfice de l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies . Le lycée E. Gauthey a participé à l’événement.

La classe de 2MRCA, soutenue et encouragée par la présence bienveillante de Mme La Proviseure, Mme Maraux, et encadrée par leur professeure, Mme Cordelier, à l'initiative de l'événement, et la professeure documentaliste, Mme Delarche, qui les accueillait au CDI, a participé à la 16ème édition de la Dictée d'ELA.

Cette dictée, qui n'était pas facile, s'intitule La trouille. Nicolas Matthieu, prix Goncourt 2018,en est l'auteur. Récit autobiographique, elle raconte la peur que le petit Nicolas avait de rater systématiquement ses dictées...Ce qui n'est pas le cas des élèves de 2MRCA qui se sont très volontiers prêtés au jeu !

A noter que la représentante locale de ELA, Mme Josette KIRITCHENKO, qui n'a pas pu être présente au Lycée car elle intervenait dans un autre établissement, a remercié et félicité l'équipe du Lycée pour son engagement, car selon elle, cela faisait plusieurs années qu'aucun lycée chalonnais n'avait pas participé à cette journée cruciale pour l'association.

A la fin de l'après-midi, les élèves de seconde Métiers de la Relation Client sont repartis avec un diplôme témoignant de leur engagement, mieux informés sur ces terribles maladies que représentent les leucodystrophies, et encore un peu plus solidaires.