Boursouflé d'inspirations diverses, le groupe La Rue Kétanou fera la bamboula à Chalon

Les boulimiques de tout poil devraient en avoir pour leur argent ce jeudi 17 octobre à la salle Marcel-Sembat de Chalon-sur-Saône à partir de 20h30, du moins celles et ceux qui sont en possession de leur précieux billet d’entrée…car il n’y en a plus ! Au terme du concert de La Rue Kétanou la fringale sera tout bonnement renvoyée à ses chères études ! Aperçu de ce dont les uns et les autres se rassasieront sans en perdre une seule miette…Interview de Florent Vintrigner pour info-chalon.com

A signaler que le groupe Mun, féminin à 100%, (deux violoncelles et deux voix) régalera les mélomanes à sa façon en première partie.

Quelle tournure prendra votre concert le 17 octobre à Chalon ?

«Je ne sais pas trop, on verra bien. J’espère que ça va être une belle fête, en général c’est le cas. »

De trois le groupe est passé à quatre membres. Dans quelle optique ?

« Parce que ça fait vingt ans que l’on était trois, sur la route on a rencontré pas mal de musiciens, et donc Pierre Luquet, avec qui on a eu envie de faire des choses. Au départ l’histoire a commencé simplement, c’est quand j’ai eu une tendinite à la main gauche, je ne pouvais plus jouer certains morceaux à l’accordéon. Alors Pierrot est venu me remplacer au pied levé comme on dit, sauf que là c’était à main levée ! Du coup ça nous a donné envie de continuer avec lui, et je me mettais en même temps au bandjo ; donc ça nous a permis de nous ouvrir sur d’autres influences musicales, d’autres manières de faire, d’autres instruments de musique aussi. Ca nous a fait du bien, ca nous rafraîchit, et c’est un grand plaisir d’être à quatre. »

Que retirez-vous de ces deux décennies d’existence ?

« Ouh là ! Dire qu’on a eu beaucoup de chance ! Depuis vingt ans je me rends compte qu’on a la chance de vivre ce que l’on aime, de faire la musique qu’on aime avec les gens qu’on aime. C’est vraiment une chance de vivre notre passion avec des personnes passionnantes, parce que je connais plein de gens qui, en faisant la musique qu’ils aiment avec des gens qu’ils aiment, ont du mal à avoir des concerts. »

La Rue Kétanou mélange les genres musicaux : chanson française, musique tzigane, folk, reggae, pop…Ce pluralisme se veut-il représentatif de l’espace urbain ?

«Je ne crois pas qu’il y ait une volonté au départ, c’est venu naturellement comme ça, ce n’est pas pensé en tout cas. On vient tous d’influences musicales différentes, d’horizons différents, donc ça se ressent dans la musique. Je crois que c’est une ouverture qu’on a, on écoute plein de musiques très variées. Ce n’est pas représentatif, ça l’est peut-être, tant mieux, mais ce n’était pas voulu. »

Revendiquez-vous fièrement l’étiquette musique de rue ?

« On était effectivement vraiment au départ un groupe de musique de rue, ce n’était même pas de la musique de rue, mais du théâtre de rue que l’on faisait. A l’époque on mélangeait théâtre et chanson, aujourd’hui ce sont des chansons qui peuvent être chantées dans la rue, mais comme, j’ai envie de dire, beaucoup de chansons. On est plus un groupe de scène qu’un groupe de rue, on passe plus de temps sur scène qu’à jouer dans la rue. Nos origines viennent de là, mais on n’est plus un groupe de rue. Après on peut tout à fait dégainer nos instruments et jouer dans la rue, nous sommes capables de faire. On ne va pas se mentir, ce n’est pas ce qu’on est en train de faire au quotidien. Il y a vraiment des gens qui font des spectacles de rue, qui ne font quasiment que ça, nous ça a été le cas à une époque, mais plus maintenant. »

Quelle philosophie anime vos partenaires de scène et vous ?

«Je crois que c’est de l’ordre du partage, d’être curieux de rencontres, de paysages, de gens, de langues différentes, d’instruments de musique différents, de musiques différentes. J’ai l’impression qu’à partir du moment où on est plus curieux de rencontrer des choses qu’on ne connaît pas, ça nous permet d’avoir à la fois et le sourire, et une personnalité artistique. »

De qui se compose votre public ?

«Il me semble que ça a vachement évolué depuis vingt ans, et ce qui est super, c’est que c’est très, très varié, que ce soit dans les âges -on peut avoir des enfants jusqu’aux grands-parents-, dans toutes les couches sociales, etc. Jai l’impression que c’est quelque chose de très populaire dans le sens où on n’est pas connu du grand, grand public, ce n’est pas un spectacle vu à la télé, on n’est pas là-dedans, comme certains groupes, mais c’est vrai qu’on a un public très varié et très sympa la plupart du temps. Les gens qui accueillent notre public dans les salles le disent. De plus on n’est pas dans une niche, c’est super. »

Où en êtes-vous dans la préparation de votre nouvel album ?

« Il est fini ! Je sais qu’il sortira en janvier prochain, je ne sais plus si c’est le 17 ou le 18. Je crois qu’on est dans la lignée de ce qu’on a déjà fait, mais on a travaillé avec un réalisateur, ça a changé beaucoup de choses, quelqu’un qui s’appelle Nicolas Queré. On était très sereins de travailler avec lui, c’était une vraie partie de plaisir d’enregistrer cet album. Il a amené des sons un petit peu différents, on a des petites variations à ce niveau-là, des choses très acoustiques, et des petites perles par-ci par-là. C’est une chance de travailler avec un réalisateur avec qui nous nous sommes super bien entendus, et il y a vraiment une partie de son âme qui est dans l’album. Après, on est quatre, donc il y a aussi Pierrot, qui a amené des idées de musiques, d’arrangements, des choses qu’avant lui on n’avait pas, c’est sa touche. On a eu des invités également qui sont venus, on est essentiellement tous les quatre sur l’album, mais il y a un morceau où il y a une bande de copains qui sont venus chanter dessus : Mouss et Hakim, Fredo des Ogres de Barback, et Gari, de Massilia, notamment. On a eu également un titre avec Titi Robin à la guitare, c’est une vraie petite perle de guitare qui nous est arrivée, et puis on a eu René Lacaille sur un autre titre. J’ai l’impression que c’est un album qui peut bien s’écouter en faisant le ménage, en étant en voiture, etc. C’est quelque chose qui fait du bien, d’assez ensoleillé et qui va bien avec le voyage et le ménage. Il y aura des extraits à Chalon, puisqu’il y a des morceaux qu’on a rodés sur scène. Avant d’enregistrer il y a avait des morceaux qu’on jouait déjà sur scène. A Chalon on na va pas jouer tout le nouvel album, car on n’a d’ailleurs pas eu le temps de travailler tous les morceaux, et puis on se garde aussi ça pour janvier, mais il y a pas mal de chansons de l’album qui vont être jouées.»

Crédit photo : DR Propos recueillis par Michel Poiriault

