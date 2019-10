Aujourd’hui et demain, le parcours dégustation à Chalon-sur-Saône vous attend

Découvrez les commerçants partenaires !

A l’occasion de la 20e édition de la Paulée, la Ville de Chalon-sur-Saône vous propose un parcours dégustation de vins de la Côte chalonnaise en centre-ville dans les commerces partenaires de la Paulée.

Un parcours qui débute de la Place de l’Hôtel de ville sous un chapiteau où vous trouverez toutes les informations des vins de la Côte chalonnais, et tous les commerces relais suivant :

Cave des Tonnelier (Place de l’Hôtel de Ville) , le Cha’lon bar (place du Chatelet), le Cellier Saint Vincent (Place Saint Vincent), Pixelles et Pintxos (rue aux Fèvres), RDV Bar et Cave terroirs et Millésimes (rue de Strasbourg et Maison des Vins (esplanade Sainte Marie).

