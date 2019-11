Au centre de loisirs d’Epervans, les enfants ont joyeusement exprimé leur créativité sur le thème des friandises !

Pendant les vacances de la Toussaint, une trentaine de jeunes furent accueillis par une équipe qui s’investit très sérieusement.

Les 3 à 11 ans peuvent bénéficier des services de cette structure chaleureuse, située au cœur de la commune. Quotidiennement, sous la surveillance des moniteurs, ils peuvent jouer dans la cour ou sur la place verte qui est mitoyenne… Des activités sont programmées dans trois salles spacieuses et bien décorées. Le mobilier respecte la sécurité et il est adapté aux tailles enfantines.

Les groupes sont formés en fonction des âges. Des temps de repos sont prévus. Une pièce est réservée pour la sieste des plus jeunes. Une cantine propose des repas équilibrés pour ceux qui le souhaitent.

La responsable du centre, Sandra Monvoisin, est assistée d’Ophélie. Pendant ces vacances, elles ont conçu des activités sur le thème de « la friandise », avec l’aide de Mehdi, Marine et Chloé. Les enfants ont eu le plaisir de confectionner un superbe « gâteau arc en ciel » et de délicieux muffins. La diététicienne Alicia Fernandes est venue organiser deux ateliers : un pour fabriquer des caramels mous, l’autre pour faire des bonbons et des petits gâteaux arrondis en forme de sucette (pop cakes).

Nos « confiseurs en herbe » ont pu aussi savourer les douceurs qu’ils ont confectionnées dans d’autres ateliers consacrés aux pâtes de fruit et aux couleurs barbes à papa.

Ils ont également décoré « l’arbre à bonbons ». Ces activités ont enchanté leurs papilles et leurs yeux.

Mais trois loisirs les ont particulièrement séduits. La chasse au trésor et les mini olympiades les ont mis en compétition positivement. Tous ont partagé ces jeux avec plaisir. Les gagnants ont montré leur joie simplement et les autres ont accepté leur défaite sans rancœur.

La visite du « Candy Park » de Sevrey a été un grand moment de bonheur ! Dans ce grand espace ludique, les petits ont joué avec des boules et des cubes en mousse. Ils ont ri dans les mini-toboggans et dans le parcours de motricité. Les plus grands se sont divertis sur les trois étages qui proposent des grands toboggans, un mini-terrain de foot, un pont de singe, des tunnels, une chambre noire, des Légos géants…

Tous avaient préparé la décoration du bal d’Halloween qui a joyeusement clôturé ces vacances de Toussaint.

Le centre de loisirs d’Épervans met tout en œuvre pour que les jeunes s’amusent et confortent leur vie sociale. Il respecte leur rythme, leurs envies et leurs besoins.

Les familles peuvent confier leurs enfants en toute sécurité. Pour les vacances du 24 février au 6 mars, une inscription par mail est nécessaire (accueildeloisirsepervans@hotmail.com) et elle doit porter sur deux journées entières au minimum.

P.REGENET