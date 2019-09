Eurovia a transfiguré le quartier des cèdres à Mercurey

L'occasion pour info-chalon.com de mettre en avant ceux qui ont oeuvré depuis plusieurs mois sur un chantier hors-norme.

Le chantier touche à sa fin et pour celles et ceux qui aperçevaient au quotidien l'équipe d'Eurovia Chalon pilotée par Anthony Sarciron, ce sont des visages devenus familiers qui vont s'effacer du paysage. En attendant, après le passage de Guinot TP pour les travaux de renouvellement des canalisations et la création d'un séparatif sous l'impulsion du Grand Chalon, Eurovia aura passé plusieurs mois à oeuvrer à la transformation radicale du quartier des Cèdres pour la partie en surface. L'ensemble de la voie romaine depuis la RD 978 a été repris jusqu'au CIFA Jean Lameloise, ainsi que l'intégralité de la voie romaine et une partie de la rue du Liard. Voiries et espaces de stationnement ont été totalement revisités donnant au quartier un tout autre aspect. Le changement le plus impressionnant est à trouver du côté du centre de formation des apprentis, avec un quai de bus, des enrobés refaits à neuf sans oublier une refonte totale de la politique de stationnement à l'intérieur de l'établissement mais aussi devant. Une vraie petite révolution pour celles et ceux qui connaissent ce secteur clé de Mercurey.

Encore bravo à toute l'équipe pour son professionnalisme et son souci d'arranger au mieux les habitants du quartier en terme d'accessibilité et de nuisance. Une équipe qu'on retrouvera sous peu sur les quais de Saône à l'entrée sud de Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé