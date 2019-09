Gérard Baudot ne lâche rien sur la question des mégots de cigarettes

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Entre info-chalon.com et le CIFA Jean Lameloise, la question des mégots de cigarettes est toujours un sujet à crispation. On ne pouvait pas laisser Gérard Baudot, Directeur de l'établissement, ramasser des mégots sans lui adresser un petit clin d'oeil du jour. En attendant, l'installation de nouveaux cendriers tout prochainement, la direction joue la carte de la sensibilisation auprès des apprentis et de la gestion de leurs mégots.

L.G