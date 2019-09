MUNICIPALES - La France Insoumise annonce sa participation aux élections municipales à Montceau les Mines

Communiqué de presse

DECIDEZ !

LA FRANCE INSOUMISE participera aux élections municipales de Montceau-Les-Mines non pour faire entrer des candidat⋅es dans les costumes actuels des notables, maires et conseillers municipaux mais pour les redessiner intégralement. C’est avec les citoyennes et citoyens de Montceau les Mines que nous entendons exercer les fonctions de maire et de conseiller municipal. Notre mot d’ordre principal est « décidez ! »

Lors de ces élections municipales, il y aura d’un côté celles et ceux qui comme d’habitude diront « votez pour nous parce que notre programme est le meilleur » et la France insoumise qui co-construira ou appuiera des listes pour lesquelles il s’agira de dire « venez siéger au conseil municipal pour appliquer votre programme ! ».

Le programme municipal doit être adapté à la situation concrète de chaque commune mais la France Insoumise défendra son programme et des marqueurs programmatiques conditionnels qui se déclinent sur 5 axes.

CINQ AXES DE REFLEXION POUR LES MUNICIPALES

1 - Des communes souveraines et citoyennes et une démarche “Révolution citoyenne” : référendum d’initiative citoyenne locale, conseils de contre-pouvoirs citoyens, refus des délégations de services publics au privé, des PPP, des transferts facultatifs de compétences aux intercommunalités, du cumul des mandats de maire et de président.e d’EPCI, d’élu.e départemental.e, régional.e…

2 - Des communes mobilisées face à l’état d’urgence écologique et une démarche “Règle verte” : préservation des ressources naturelles, des biens communs, réduction de l’empreinte écologique

communale, de la place de l’automobile et des camions en ville, sobriété et utilisation des énergies renouvelables, cantines scolaires et établissements d’accueil 100% bio et local, objectif “zéro déchets”…

3 - Des communes où il fait mieux vivre, dans une démarche “Egalité” : priorité aux quartiers populaires, lutte contre l’autocensure sociale, présence humaine, médiation, éducation, culture, police municipale non armée, réhabilitation du bâti existant, accompagnement de la parentalité, accueils publics pour les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les populations fragiles…

4 - Des communes actives et créatives et la démarche “Relance de l’activité” : soutien à l’agriculture biologique et locale, refus de toute nouvelle grande surface et de l’ouverture des zones commerciales le dimanche, démarche “Territoire Zéro Chômeur”…

5 - Des communes dignes et solidaires et une démarche “Nouvel humanisme” : accessibilité, guichets uniques d’accès aux droits, épiceries sociales, refus de tout financement extra-légal de structures confessionnelles, cultuelles, d’enseignement privé, formation des agents territoriaux aux enjeux égalitaires et à la lutte contre les discriminations…

Toute l’équipe de la France Insoumise du bassin Montcellien lancera sa campagne le vendredi 13 septembre 2019 et donne un premier rendez-vous à 18h00 à la salle de réunion attenante à la piscine municipale. Sont conviés chaleureusement à cette assemblée communale tous les citoyen.nes qui souhaitent simplement s’informer, ou s’investir et participer à cette campagne et toutes les bonnes volontés qui sont désireuses de soutenir la future équipe dans cette démarche vers une démocratie locale plus affirmée.