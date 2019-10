L'édition 2019 du cyclo-cross du VTT Loisirs chalonnais sous une pluie battante

ce dimanche après-midi au bout du lac des Prés St Jean à Chalon…

Photo d'article : Olivier Leroy vainqueur en Séniors

130 coureurs venus de Saône-et-Loire, Côte d’Or et Jura étaient au départ des différentes courses au programme du cyclo-cross 2019 organisé par le VTT Loisirs chalonnais. C’est sur un parcours boueux et glissant de 2 kms, au bout du lac des Prés St Jean que les coureurs allaient en découdre dans les catégories, pré-licenciés poussins, benjamins, minimes, cadets, masters, juniors et séniors. Dans la course séniors, c’est Olivier Leroy du SC Olympique de Dijon qui l’emporte en 53’21 devant Louis Mitaine également du SC Olympique de Dijon à 29 secondes et Hadrien Degrandcourt du SC Olympique de Dijon à 1’01. Un beau triplé dijonnais.

La remise des récompenses s’est déroulée au gymnase Jean Zay en présence de Gilles Platret, maire de Chalon, Thierry Thévenet, Président de l’office municipal du sport et Pierre Carlot, délégué au sport de la ville de Chalon.