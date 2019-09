Les Criss&Oz ont fait salle comble à Varennes-le-Grand!

Le public varnois a eu le privilège d’assister à la première de leur nouvelle pièce, “Collocation dorée”, une oeuvre amusante de Pascal Guillemaud. La bonne humeur fut au rendez-vous.

Cette comédie en deux actes conte les relations nouées dans une grande demeure bourgeoise. Pour financer l’entretien de sa belle maison, Madame Claude loue des chambres en collocation. Chloé, une danseuse de cabaret originale et Lucie une infirmière en quête d’amour, vont devoir partager les lieux avec un colocataire très spécial... Mais les gaffes d’Agnès, la gouvernante fantasque, provoquent une belle pagaille. Les malentendus et les quiproquos se succèdent pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Julien Meyer, le metteur en scène et le directeur de la compagnie, a su mettre en exergue le talent de ces comédiens:

Frédérique Perraut interprète Chloé, la truculente danseuse de Cabaret et Zoé, son excentrique collègue.

Lydia Meyer exécute le rôle de Lucie, l’infirmière en mal d’amour

Catherine Joannelle joue Madame Claude, la propriétaire vieille France et râleuse

Christine Metivier interprète Agnès, la gouvernante farfelue au grand coeur

Sébastien Picard est Jean de la Palentiere, un concessionaire automobile un tant soit peu dandy

Philippe Canale incarne le Père Bernard, un prête non conventionnel

Enfin, Julien Meyer interprète le rôle de paul, le plombier espiègle et aguicheur.

Que ce soient les personnages, les dialogues ou l’intrigue, tout est mis en œuvre pour divertir le public.

Cette comédie de Pascal Guillemaud est mise en scène et interprétée avec brio.

Julien Meyer s’appuie invariablement sur le comique de geste et le comique de caractère pour servir la pièce. Les acteurs se sont magnigiquement appropriés le texte.

Ils s’amusent et ils transmettent au public leur joie de jouer. La participation de Vincent Laval en régie est à souligner. Son travail de son et lumière met en valeur le jeu des comédiens.

Vendredi soir, à Varennes-le-grand, les éclats de rire et les applaudissements témoignèrent

de l’excellente soirée passée par les spectateurs.

La troupe a programmé plusieurs représentations:

à Crissey , les 27 et 28 septembre à 20h30 et le 29 septembre à 15h00

à Moroges, le 5 octobre à 20h30

à Demigny, le 12 octobre à 20h00

à Saint-Martin-en-Bresse, le 19 octobre à 20h30

à Mercurey, le 17 novembre à 15h00

“Colocation dorée” interprétée par les”Criss&Oz, une pièce à consommer sans modération !

P.REGENET