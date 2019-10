Un beau succès pour le stage de Tai Chi à St-Loup-de-Varennes, ce week-end.

La section Bourgogne de l’association Tai Chi taoïste de France a proposé pour la 4ème année consécutive un stage de formation sur trois jours.

Cet atelier organisé par Christian Bourbon, instructeur bénévole de l’association, a réuni 66 personnes débutantes et confirmées.

Du vendredi soir au dimanche après-midi, Sara Lord, Edith Belorgey, Cécile Breugnot et Blandine Burnez ont animé avec bienveillance des ateliers pour enseigner et mettre à la portée de tous, les 108 mouvements de la discipline. Cette pratique basée sur des exercices physiques doux, préconise des ondulations, des rotations et des étirements effectués selon un ordre préétabli. L’alignement des pieds et des hanches se fait selon un angle précis. Les mouvements continus sont fluides et réalisés avec lenteur. Le corps est étiré vers le haut et la tête reste droite. Aucun fond musical ne vient perturber les participants qui se concentrent sur leur art.

Au fil du temps, le pratiquant développe son équilibre quand il déplace, d’un pied sur l’autre, le poids de son corps. Il apprend à coordonner ses mouvements, à mieux appréhender son schéma corporel et à bien maîtriser sa respiration. Le Tai Chi taoïste est une pratique stimulante pour le corps et l’esprit. Selon les initiés, il développe la concentration, avive la mémoire et diminue le stress. Il a des bienfaits sur le système circulatoire, cardiovasculaire, digestif ou encore musculo-squelettique.

Christian Bourbon confie : « le Tai Chi taoïste a été adapté du Ti Chi Chuan par le fondateur de l’association Maître Moy Lin-Shin, qui fut moine taoïste. Il a conçu cet enchaînement de mouvements spécifiquement pour améliorer la santé et pour qu’il soit accessible au plus grand nombre ».

Le stage de Tai Chi de St-Loup-de-Varennes s’est déroulé dans la convivialité puisque les organisateurs avait prévu des moments de partage autour d’une soupe le vendredi et d’un repas chinois le samedi soir. Après la formation, diverses activités ludiques furent aussi proposées à celles et ceux qui le désiraient. Pour beaucoup, ce stage fut une jolie découverte.

Si vous souhaitez être initié au Tai Chi taoïste, l’association propose des cours à Chalon- sur-Saône et à St-Loup-de-Varennes. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Christian Bourbon au 06 21 80 26 14.

P.REGENET