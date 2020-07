La municipalité, la gendarmerie et les citoyens référents (anciens et nouveaux) se sont réunis samedi au Caveau Municipal, pour échanger sur ce dispositif.

Le dispositif "Voisins Vigilants et Solidaires" a été mis en place sur Givry en 2014, avec pour objectif de faire diminuer le nombre de cambriolages et d'actes de malveillance sur la commune.

Cette participation citoyenne s'articule autour de référents (les voisins vigilants) qui signalent à la gendarmerie certains comportements qui paraissent suspects, comme par exemple un véhicule inconnu passant plusieurs fois à faible vitesse devant chez soi, un démarchage douteux, etc...

Les référents sont connus et identifiés par les services de gendarmerie, ce qui est un gage de fiabilité pour le renseignement apporté et permet ainsi à la gendarmerie de pouvoir intervenir très

rapidement.

Une réunion a donc eu lieu ce samedi au caveau municipal, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Elle a été animée par l'Adjudant Chef de gendarmerie Jérome Jonquière, et s'est déroulée en présence de Sébastien Ragot, Maire de Givry, de Laurent Fray, Conseiller municipal et référent défense, de Baptiste Nugues Conseiller délégué en charge de la réglementation et de Jean Lanni, Adjoint au Maire.

Ces échanges ont été l'occasion de faire le point sur la situation de la commune et, à la veille de la période estivale, de rappeler l'existence du « dispositif tranquillité vacances », qui est proposé par la gendarmerie de Givry.

Les élus ont aussi tenu à remercier les forces de sécurité pour « leur engagement pendant ces derniers mois » ainsi que les 12 anciens référents et les 4 nouvelles personnes, qui ont souhaité intégrer ce dispositif, « utile et nécessaire au bien-être de tous les givrotins ».

Pour des raisons évidentes de sécurité, le Dispositif « Voisins Vigilants » ne prévoit pas une communication publique des coordonnées des citoyens, qui en font partie. En revanche, chaque givrotin peut connaître le référent de son quartier en s'adressant à Laurent Fray, Conseiller Municipal en charge de ce dispositif (mail : [email protected])

Il en est de même pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'équipe de référents de la commune.

Après avoir partagé le verre de l'amitié, l'ensemble des participants s'est donné rendez-vous pour la prochaine réunion qui, sauf événement exceptionnel, devrait se tenir dans 6 mois.

Crédit photo : Commune de Givry