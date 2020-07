A Farges les Chalon, Tom la Pom'... un vrai amoureux des fruits

Né à Nottingham, on aurait pu imaginer Tom, arborer une toute autre activité professionnelle et pourtant depuis trois décennies c'est du côté de la Bourgogne qu'il a décidé de faire sa vie.

Le sourire, le bagou et la passion ... joli tryptique pour qualifier cet Anglais qui a fait de la Bourgogne son port d'attache depuis de nombreuses années. Touche à tout, il est passé par quasi toutes les cases professionnelles mais c'est dans la culture des fruits et des légumes qu'il a trouvé son épanouissement plein et entier. En reprenant en fermage l'ancien verger planté par la famille Demonfaucon dans les années 80, passé entre les mains des arboriculteurs bien connus qu'est la famille Morel, Tom alias Tom la Pom' concrétise son rève.

"Produire sain et bon, travailler avec la nature, en respectant la nature et en respectant mes congénères, ça devrait me permettre d'obtenir le Prix Nobel" s'amuse-t-il. En attendant, son exploitation située la sortie de Fontaines, route de Farges, est "un lieu vivant et convivial" avec l'idée de promouvoir le principe de l'auto-cueillette sur un grand nombre de produits, à l'image des fraises qui ne vont pas tarder à donner pour les 5 variétés proposées sur l'exploitation.

Radis, courgettes, concombres, carottes fanes, tomates, betteraves...., "avec l'idée de privilégier des espèces anciennes avec de fortes qualités gustatives et/ou esthétiques" plaide notre maraîcher. Disposant d'une surface de 1,8 hectare et du haut de ses 54 ans, Tom la Pom' ne manque pas d'énergie et de projets à l'image du vinaigre de pomme en cours de réalisation. Les poires devraient être disponibles vers la fin du mois d'août et les pommes à la fin du mois de septembre.

Si vous souhaitez vous rendre sur l'exploitation, Tom vous attend les lundi de 9h à 18h non stop, les mercredi de 13h à 18h et les samedi de 9h à 17H. Possibilité de livraison sur le secteur chalonnais.

Pour toute information ou commande - 06 76 24 46 53

[email protected]

Laurent Guillaumé