Une construction massive sur la Place de Gaulle, c’est toujours NON !

Elections municipales, crise sanitaire, deux mois de confinement, conférence citoyenne pour le Climat…et pourtant rien n’a changé : à Chalon, pas de monde d’après, on veut continuer à bétonner.

Communiqué de presse

Elections municipales, crise sanitaire, deux mois de confinement, conférence citoyenne pour le Climat…et pourtant rien n’a changé : à Chalon, pas de monde d’après, on veut continuer à bétonner.

En effet, la municipalité de Chalon ne semble pas avoir remisé le projet de construction d'un centre commercial place de Gaulle lancé il y a 4 ans. Dès le deuxième conseil municipal de sa nouvelle mandature, le maire a déploré que certains, nous, vous et bien d'autres, aient retardé (empêché) la venue des fameuses locomotives commerciales qui auraient permis aux commerces chalonnais du centre ville de mieux s'en sortir. Toujours la même rengaine ! Le maire a également laissé entendre qu'il attendait avec une certaine impatience la fin des recours contre ce projet. Pour que les travaux puissent enfin être engagés ?

L'appel porté par Nathalie Leblanc contre une délibération du conseil municipal du 27 juin 2017 est notre espoir de voir ce projet définitivement abandonné. L'instruction est close depuis le 30 juin. Nous attendons la date de l'audience qui devrait se tenir d'ici l'automne.

Rappelons que la pétition contre la construction d’un bâtiment commercial Place de Gaulle a rassemblé plus de 4000 signatures. Une contestation dont il serait bon de tenir compte en toute intelligence, au-delà de la stricte attente du résultat des recours juridiques.

Il est temps de remettre tout le dossier sur la table et d’avancer vers des solutions plus consensuelles, plus légères et respectueuses de l'environnement, mieux adaptées à la fragilité de l’époque où venir au Centre Ville ne signifie plus consommer en masse mais durablement.

Le Collectif Chalonnais pour un Urbanisme Responsable va poursuivre ses combats pour Chalon en privilégiant le dialogue et la parole publique.