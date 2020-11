Quand une députée de Saône et Loire se félicite d'avoir voté une loi ... alors qu'elle n'était pas élue...

On connait la propension des élus (un grand nombre d'entre eux quand même) à se réinventer l'Histoire afin de mieux se l'approprier. La publication de la députée de la 2e circonscription de Saône et Lore, Josiane Corneloup ne fait pas exception à une règle constatée à maintes reprises. Dans le cadre de la polémique autour des betteraviers et du retour des nicotinoïdes, Josiane Corneloup précise sur sa page Facebook, "en 2016, j'avais voté une proposition de loi présentée par le gouvernement visant à interdire les nicotinoïdes dans les deux ans qui suivaient". Une loi effectivement votée en 2016 sous le gouvernement Hollande dans le cadre de la loi pour la protection de la biodiversité. Loin de nous de vouloir refaire le match autour des betteraviers, de la biodiversité et des abeilles... mais une précision semble utile à ce moment là de l'histoire... la députée Josiane Corneloup a été élue en juin 2017 pour son premier mandat de parlementaire. La mandature précédente, et donc en 2016, c'est Edith Gueugneau qui siégait au Palais Bourbon.

Laurent Guillaumé