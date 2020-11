Avant-première de «À l'abordage!» dimanche au Mégarama Axel

Ce dimanche, La Bobine vous convie à l'avant-première de «À l'abordage!», au Mégarama Axel, en présence des comédiens Ana Blagojević et Nicolas Pietri. Plus de détails avec Info Chalon.

Présidée par Chantal Thévenot, La Bobine, en partenariat avec le festival Effervescence de Mâcon, vous donne rendez-vous, ce dimanche, à 16 heures, au Mégarama Axel pour l'avant-première de «À l'abordage!»(2020) de Guillaume Brac.



Synopsis : «Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu'à deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité?»



Avec Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice, Asma Messaoudene, Ana Blagojević et Nicolas Pietri.



Le film sera projeté en présence des comédiens Ana Blagojević et Nicolas Pietri.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati