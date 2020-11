Les gendarmes de Haute-Marne appellent à la vigilance face à un nouveau virus

- dernière piste (la plus probable) : il est nécessaire que les conducteurs concernés se replongent dans le code de la route et se réapproprient l’utilisation du clignotant à l’occasion de leurs déplacements.

"Après une mobilisation sans précédent de notre laboratoire de recherches, nos experts proposent les mesures préventives suivantes pour combattre et éradiquer ce virus :

- pour un défaut d’utilisation du clignotant, les forces de l’ordre peuvent vous injecter, une amende forfaitaire de 35 euros (22 euros pour l'amende minorée, 75 euros pour l'amende majorée et 150 euros pour l'amende maximale) ;

Dans le pire des cas, un traitement plus radical existe pour lutter contre le « clignovirus ». Ce traitement, composé de deux molécules distinctes, est disponible immédiatement sur l’ensemble du territoire national sur prescription du code de la route :

Alors soyez responsables et vigilants, car le traitement ne connaît pas de rupture de stock et le non respect des mesures préventives peut rapidement entraîner le confinement du permis de conduire !